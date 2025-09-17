(BLOG) Protest podrške studentu Bogdanu (VIDEO)

Glas Šumadije pre 27 minuta  |  Nikoleta Jošović
Student novosadskog Fakulteta tehničkih nauka, Bogdan Jovičić, od petka štrajkuje glađu nakon što mu je produžen pritvor.

Srbiju je obišla fotografija na kojoj je on u bukagijama, u pratnji policije, na sahrani oca. Studenti kragujevačkog Univerziteta pozvali su na protest na Trgu Radomira Putnika, ispred zgrade nekadašnjeg suda. Protest počinje u 20 sati, a Glas Šumadije će pratiti i taj skup. 20:10 Studenti, maturanti i građani se okupljaju na Trgu Radomira Putnika.
