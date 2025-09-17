FOTO, VIDEO: Završen protest podrške studentu Bogdanu Jovičiću, blokada Varadinskog mosta kao "uvertira"

Radio 021 pre 31 minuta  |  021.rs
FOTO, VIDEO: Završen protest podrške studentu Bogdanu Jovičiću, blokada Varadinskog mosta kao "uvertira"

Protest podrške pritvorenom studentu Fakulteta tehničkih nauka Bogdanu Jovičiću, koji je zbog štrajka glađu prebačen u zatvorsku bolnicu u Beogradu završen je blokadom Varadinskog mosta.

22.42 - Kako javlja reporter 021.rs, građani i studenti koji protestuju zahtevajući puštanje na slobodu pritvorenog studenta FTN-a Bogdana Jovičića i dalje se nalaze kod Varadinskog mosta, bez precizne informacije do kada će tu i ostati. Prethodno su studenti u blokadi najavili da je blokada mosta "uvertira" za sutrašnji protest u 11.30 časova. Student PMF: Blokada upozorenja, još veći skup ako Bogdan ne bude pušten da se brani sa slobode Mateja, student PMF, rekao
