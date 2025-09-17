Analize pokazuju da je Navaljni otrovan u zatvoru, tvrdi njegova udovica

Navaljni, borac protiv korupcije i najglasniji ruski opozicioni lider, iznenada je preminuo u zatvoru 16. februara 2024. u 47. godini života.

Reuters Navaljni je bio simbol nade za bolju budućnost Rusiju Julija, udovica preminulog kritičara Kremlja Alekseja Navaljnog, tvrdi da je otrovan dok je bio u zatvoru u februaru 2024. godine. Analiza švercovanih bioloških uzoraka koju su sprovele laboratorije u dve zemlje pokazala je da je njen muž „ubijen“, izjavila je u videu objavljenom na društvenim mrežama. Nije rekla koji je otrov navodno upotrebljen, niiti je otkrila detalje o uzorcima i samoj analizi, ali