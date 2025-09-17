Analize pokazuju da je Navaljni otrovan u zatvoru, tvrdi njegova udovica

BBC News pre 26 minuta

Reuters Navaljni je bio simbol nade za bolju budućnost Rusiju

Julija, udovica preminulog kritičara Kremlja Alekseja Navaljnog, tvrdi da je otrovan dok je bio u zatvoru u februaru 2024. godine.

Analiza švercovanih bioloških uzoraka koju su sprovele laboratorije u dve zemlje pokazala je da je njen muž „ubijen“, izjavila je u videu objavljenom na društvenim mrežama.

Nije rekla koji je otrov navodno upotrebljen, niiti je otkrila detalje o uzorcima i samoj analizi, ali je pozvala laboratorije da objave rezultate.

Navaljni, borac protiv korupcije i najglasniji ruski opozicioni lider, iznenada je preminuo u zatvoru 16. februara 2024. u 47. godini života.

On je u avgustu 2020. otrovan nervnim agensom novičokom, hemijskim oružjem koje je umalo ubilo ruskog špijuna Sergeja Skripala i njegovu ćerku Juliju u Solsberiju dve godine ranije.

Navaljni se te 2020. lečio u Nemačkoj, a uhapšen je na aerodromu na putu za Rusiju.

U vreme smrti, bio je u zatvoru tri godine po izmišljenim optužbama i tek što je prebačen u kaznenu koloniju u Arktičkom krugu.

Njegove pristalice i kolege u Fondaciji za borbu protiv korupcije (FBK) uvek su tvrdili da je ruska vlada umešana u smrt Navaljnog.

Julija je posle smrti Navaljnog u februaru 2024. izjavila da je njegov tim uspeo da „dobije i bezbedno prebaci“ biološke uzorke u inostranstvo, dodajući da su dve laboratorije iz različitih zemalja zaključile da je otrovan.

Nije obelodanila lokacije laboratorija, ali je ukazala da ne objavljuju nalaze iz „političkih razloga“.

„Ne žele da se neprijatna istina pojavi u pogrešno vreme“, rekla je.

Ukazala je i da će naići na otpor u pokušaju dalje istrage njenog muža.

„'Vi ste supruga, naravno, ali nema krivičnog postupka niti zakonskog osnova po kojem mogu da vam se predaju dokumenta.'

„Ali imam osnove, ne zakonske, već moralne", poručila je.

Navaljni je, kako je rekla, bio njen muž, prijatelj i najbliža osoba.

„Simbol nade za bolju budućnost naše zemlje.

„Znam da je i za vas bio simbol“, izjavila je pokazujući fotografije sa sahrane njenog muža u Moskvi, kada su se okupile hiljade ljudi, uprkos upozorenjima vlasti da ne prisustvuju.

„Neću ćutati. Potvrđujem da je Vladimir Putin (ruski predsednik) kriv za ubistvo mog muža, Alekseja Navaljnog...

„Pozivam laboratorije koje su sprovele studije da objave rezultate", dodala je.

Dmitrij Peskov, porparol Kremlja, 17. septembra je rekao da nije upoznat sa izjavama Juline Navaljni.

@pevchikh/X Fondacija Alekseja Navaljnog objavila je fotografije koje navodno prikazuju dvorište za vežbanje i kaznenu ćeliju gde je povraćao i srušio se na dan kada je umro

Udovica najvećeg ruskog kritičara vlasti je u videu detaljno opisala poslednje dane njenog supruga na osnovu svedočenje zaposlenih u kaznenoj koloniji.

BBC te informacije nije mogao da potvrdi.

Na dan kada je preminuo, Navaljni je izveden u šetnju, ali mu je bilo loše, ispričala je.

Kada je vraćen u ćeliju, „legao je na pod, podigao kolena i počeo da jauče od bola, a zatim je počeo da povraća“.

„Aleksej je imao grčeve, zatvorski čuvari su posmatrali njegovu agoniju kroz rešetke prozora ćelije“, ispričala je, pozivajući se na navodna svedočenja.

Hitna pomoć je pozvana tek 40 minuta pošto je njenom suprugu pozlilo, a on je potom preminuo.

Zatvorske vlasti su kasnije rekle njegovoj majci Ljudmili da je Navaljni doživeo „sindrom iznenadne smrti“.

Državni istražitelji su kasnije saopštili da je smrt uzrokovana zdravstvenim stanjem i aritmijom.

Saradnici Navaljnog su prethodno podelili na društvenim mrežama do tada neobjavljene slike.

Tvrdili su da je na fotografijama prikazana ćelija na dan kada je umro, kao i malo dvorište za vežbanje gde mu je bilo dozvoljeno da izađe.

Pogledajte video: Jedan od poslednjih snimaka Navaljnog pred smrt

Vladimir Putin, koji je pažljivo izbegavao da pomene Navaljnog dok je bio živ, ukratko ga je spomenuo mesec dana posle njegove smrti izjavom da je smrt čoveka „uvek tužan događaj“.

Ruski predsednik je izjavio i da je pristao na planiranu razmenu zatvorenika između Navaljnog i „nekih ljudi“ koji su u zapadnim zatvorima, pod uslovom da se Navaljni ne vrati u Rusiju.

„Međutim, takav je život i ne može ništa da se učini povodom toga“, rekao je Putin.

Verovatnoće da će Moskva objaviti bilo kakav komentar o smrti Navaljnog su vrlo male.

Popularnost Navaljnog dugo je uznemiravala Kremlj, dok su visoke zvaničnike iritirale njegove istrage o korupciji u vladi na visokom nivou.

Smrću Alekseja Navaljnog Rusija je izgubila poslednju značajnu opozicionu figuru koja je osporavala Putinovu vladavinu.

Mnogi njegovi saradnici su zatvoreni ili su pobegli iz Rusije.

Sa potencijalnim hapšenjem se suočava i njegova surpuga, zbog čega sa dvoje dece živi u inostranstvu.

Represija nad civilnim društvom dodatno se pojačala posle ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

Novi kazneni zakoni koji su doveli do masovnih hapšenja ugušili su svaku opoziciju.

Navaljni je tokom života, ali i posle smrti, uspeo da izvuče ogroman broj ljudi na ulice.

Hiljade ožalošćenih okupilo se na njegovoj sahrani u Moskvi u martu 2024. godine, uprkos osnovanoj bojazni od policijskih akcija.

Velikih okupljanja opozicije od tada nije bilo.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 09.17.2025)