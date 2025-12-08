Zemljotres jačine 4,7 stepeni po Rihteru pogodio Aljasku

Nema podataka o eventualno povređenima ili šteti

ENKORIDž – Zemljotres jačine 4,7 stepeni Rihterove skale pogodio je večeras obalu američke savezne države Aljaske, saopštio je Američki geološki zavod. U saopštenju se navodi da je epicentar zemljotresa bio 89 kilometara od grada Send Point na dubini od 70,3 kilometra. Nema podataka o eventualno povređenima ili šteti, prenosi Tanjug. Zemljotres jačine 7,0 stepeni Rihterove skale pogodio je u subotu Aljasku, 90 kilometara severno od Jakutata, a epicentar je bio na