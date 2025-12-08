Ova zemlja ne prestaje da se trese: nakon razornog zemljotresa usledio novi, evo gde je registrovan potres

Blic pre 4 sati
Ova zemlja ne prestaje da se trese: nakon razornog zemljotresa usledio novi, evo gde je registrovan potres

Nema prijavljenih povreda ili štete nakon zemljotresa.

Prethodno, zemljotres jačine 7,0 stepeni pogodio Aljasku u subotu na dubini od 10 kilometara. Zemljotres jačine 4,7 stepeni Rihterove skale pogodio je večeras obalu američke savezne države Aljaske, saopštio je Američki geološki zavod. U saopštenju se navodi da je epicentar zemljotresa bio 89 kilometara od grada Send Point na dubini od 70,3 kilometra. Nema podataka o eventualno povređenima ili šteti. Zemljotres jačine 7,0 stepeni Rihterove skale pogodio je u subotu
Politika pre 3 sata
