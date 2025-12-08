Zelenski: Glavne teme sa evropskim liderima su bezbednost i finansije

Zelenski je dodao da se određena pitanja mogu raspraviti samo lično kao i da će se sastati sa evropskim liderima u Londonu i Briselu

KIJEV – Ukrajina će se, tokom konsultacija sa evropskim liderima sledeće nedelje, fokusirati na bezbednosna pitanja i dugoročno finansiranje, izjavio je danas predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Dodao je da američki predstavnici znaju osnovne ukrajinske pozicije i da su spremni da rade konstantno. „Počinje novi diplomatski nedeljni ciklus- konsultacije sa evropskim liderima. Pre svega bezbednosna pitanja, podrška našoj otpornosti, paketi za zaštitu, prvenstveno