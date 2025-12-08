Zelenski najavio novu diplomatsku ofanzivu: Evo šta će tražiti od evropskih lidera: "Oni znaju našu poziciju"

Ukrajinski predstavnici održali razgovore sa američkim zvaničnicima o osnovnim ukrajinskim pozicijama Zelenski planira lične sastanke sa evropskim liderima u Londonu i Briselu za dalje pregovore Ukrajina će se, tokom konsultacija sa evropskim liderima sledeće nedelje, fokusirati na bezbednosna pitanja i dugoročno finansiranje, izjavio je danas predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i dodao da američki predstavnici znaju osnovne ukrajinske pozicije i da su spremni