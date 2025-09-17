Lek protiv gojaznosti "Vegovi" dostupan i u Srbiji

Radio 021 pre 2 sata  |  Tanjug
Lek protiv gojaznosti "Vegovi" dostupan i u Srbiji

Prve količine leka protiv gojaznosti "Vegovi" stigle su u Srbiju i do kraja nedelje biće dostupne u apotekama u svim većim gradovima u zemlji.

Ovo je jedini inovativni lek za lečenje gojaznosti koji je nedostajao u Srbiji, a da je naveden u poslednjem izdanju Nacionalnog vodiča dobre kliničke prakse "Lečenje gojaznosti" Ministarstva zdravlja. Njegovim uvođenjem kompletirane su sve terapijske opcije za lečenje ove hronične bolesti navedene u vodiču, rečeno je Tanjugu. "Gojaznost je ozbiljna, hronična bolest i smatra se jednom od najvećih pandemija modernog doba. Inovativne terapijske opcije za lečenje
