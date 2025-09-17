Vučić i dalje veruje u rešenje problema američkih carina

Vučić je novinarima na kraju posete Tokiju rekao da je američki državni sekretar Mark Rubio tražio susret sa njim tokom predstojećeg boravka u Njujorku, gde bi trebalo da prisustvuje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (UN).

Na pitanje novinara da li će njegov boravak u Njujorku prilika da sa nekim predstavnicima američke administracije razgovara o problemu tarifa, Vučić je rekao da je “dobio poruku da je Rubio tražio susret – pa eto prilike da razgovaramo o tome”. On je dodao da će pokušati da razgovara i sa ministrom finansija SAD Skotom Besentom, jer te sankcije, kako je naveo, “sad postaju za nas važne”. SAD su 7. avgusta uvele nove carine za desetine zemalja a Srbiji su te carine
