U oktobru još jedno povećanje plate prosvetarima

BEOGRAD - Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da se u oktobru očekuje još jedno povećanje plata od pet odsto u sektoru prosvete i dodao da je država uprkos blokadama omogućila rast plata i uslove za poslovanje za sve u Srbiji.

"Ono što je posebno važno, podigli smo plate u prosveti. I podigli smo plate za pet odsto u martu. Ide još jedno povećanje sada u oktobru (od pet odsto) i onda imate izjednačavanje osnovne plate nastavnika sa prosečnom zaradom Republike Srbije, što je na delu i biće do kraja ove godine, kao što smo i obećali", rekao je Mali. On je tokom obilaska nove škole i vrtića u Beogradu na vodi tako odgovorio na pitanje novinara od kolikog je značaj ulaganje u obrazovanje i