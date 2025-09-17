UKRAJINSKA KRIZA: Ugašen požar u skladištu goriva nuklearke Zaporožje; Napad na Kirovogradsku oblast, prekinuta struja, poremećena železnica

RTV pre 1 sat  |  RTS, Tanjug
KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.302. dan. Požar u skladištu goriva Zaporoške nuklearne elektrane, koji je izbio zbog ukrajinskog granatiranja, je uspešno ugašen, saopštila je direktorka za komunikacije elektrane Jevgenija Jašina. Ruski napad dronom na Kirovogradsku oblast, koja se nalazi u centralnoj Ukrajini, izazvao je delimični prekid snabdevanja strujom i poremećaj u železničkom saobraćaju, saopštava Kijev.

Požar koji je izbio u skladištu goriva nuklearne elektrane Zaporožje nakon ukrajinskog napada je ugašen, javila je novinska agencija RIA, pozivajući se na predstavnika elektrane. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da je njen tim u postrojenju čuo granatiranje u blizini lokacije i primetio crni dim koji se diže sa tri obližnje lokacije. Iz nuklearke Zaporožje tvrde da su ukrajinske snage granatirale područje u kojem se nalaze skladišta goriva te
RTS pre 3 minuta
