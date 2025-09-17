Zelenski: Spreman sam za sastanak sa Putinom, ali...

Sputnik pre 2 sata
Zelenski: Spreman sam za sastanak sa Putinom, ali...

Spreman sam da se sastanem sa američkim liderom Donaldom Trampom i ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u trilateralnom ili bilateralnom formatu bez preduslova, ali ne u Moskvi, izjavio je Vladimir Zelenski u intervjuu za TV „Skaj njuz“.

Zelenski je takođe potvrdio da je Ukrajina spremna za prekid vatre. Prethodno, tokom posete Kini početkom septembra, Putin je poručio da je spreman da se sastane sa Zelenskim i da ga čeka u Moskvi. Rusija je više puta isticala da je pritisak na Rusiju u vezi sa ukrajinskim rešenjem uzaludan i da ona ima svoj stav o prekidu vatre.
