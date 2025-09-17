Gazeta o Vlahoviću: Nemilosrdan, preporođen, Tudore, kako sad da ga držiš na klupi?

“Bes ne, ali nije bilo lako kada se o meni svakodnevno pričalo i pisalo nešto što u 99 odsto slučajeva nije imalo veze sa istinom”

Posle dva gola i asistencija Dušana Vlahovića za spas Juventusa juče u Ligi šampiona, italijanska Gazeta imala je par pitanja za trenera Igora Tudora. - Do sada u ovoj sezoni u Juventusu nema igrača koji je bio odlučniji od Dušana Vlahovića, niti onoga sa boljim gol-prosekom. To je činjenica. Druga, još očiglednija posle „luda“ 90 minuta na Alijansu protiv Borusije, jeste da je njegov povratak u ovako nemilosrdan ritam došao upravo u ulozi „super-džokera“. Uđe i