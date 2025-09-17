Gazeta o Vlahoviću: Nemilosrdan, preporođen, Tudore, kako sad da ga držiš na klupi?

Sportski žurnal pre 1 sat
Gazeta o Vlahoviću: Nemilosrdan, preporođen, Tudore, kako sad da ga držiš na klupi?

“Bes ne, ali nije bilo lako kada se o meni svakodnevno pričalo i pisalo nešto što u 99 odsto slučajeva nije imalo veze sa istinom”

Posle dva gola i asistencija Dušana Vlahovića za spas Juventusa juče u Ligi šampiona, italijanska Gazeta imala je par pitanja za trenera Igora Tudora. - Do sada u ovoj sezoni u Juventusu nema igrača koji je bio odlučniji od Dušana Vlahovića, niti onoga sa boljim gol-prosekom. To je činjenica. Druga, još očiglednija posle „luda“ 90 minuta na Alijansu protiv Borusije, jeste da je njegov povratak u ovako nemilosrdan ritam došao upravo u ulozi „super-džokera“. Uđe i
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Srpski inat je čudo: Otpisali ga, on se ponovo „rodio“!

Srpski inat je čudo: Otpisali ga, on se ponovo „rodio“!

Sputnik pre 37 minuta
Dušan Vlahović postigao dva gola protiv Borusije Dortmund: Želim da pomognem Juventusu, poštujem odluke trenera

Dušan Vlahović postigao dva gola protiv Borusije Dortmund: Želim da pomognem Juventusu, poštujem odluke trenera

Dnevnik pre 23 minuta
Srpski inat je čudo

Srpski inat je čudo

Vesti online pre 1 sat
Vlahović oduševio Italijane, obratili se treneru: „Nemilosrdan, odlučan, preporođen – Tudore, kako ga ovakvog držiš na klupi?“…

Vlahović oduševio Italijane, obratili se treneru: „Nemilosrdan, odlučan, preporođen – Tudore, kako ga ovakvog držiš na klupi?“

Nova pre 2 sata
Vlahović: Poštujem odluke trenera, uvek sam tu za tim

Vlahović: Poštujem odluke trenera, uvek sam tu za tim

Politika pre 2 sata
Vlahović gledao nesvakidašnju scenu! Igrači se svađali oko izvođenja penala, čuveni Hrvat besneo na klupi

Vlahović gledao nesvakidašnju scenu! Igrači se svađali oko izvođenja penala, čuveni Hrvat besneo na klupi

Telegraf pre 2 sata
Pari Sen Žermen kreće s odbranom evropske titule: "Sveci" ne daju tron

Pari Sen Žermen kreće s odbranom evropske titule: "Sveci" ne daju tron

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

JuventusLiga Šampiona

Sport, najnovije vesti »

Grbić nalik Kovaču - Poljska izgubila jedan set u grupnoj fazi Svetskog prvenstva

Grbić nalik Kovaču - Poljska izgubila jedan set u grupnoj fazi Svetskog prvenstva

RTS pre 13 minuta
Poslednje zbogom iz humske: Partizan se oprostio od Dejana Milovanovića!

Poslednje zbogom iz humske: Partizan se oprostio od Dejana Milovanovića!

Hot sport pre 22 minuta
Interesantan transfer: Bivši napadač Partizana ima novi klub!

Interesantan transfer: Bivši napadač Partizana ima novi klub!

Hot sport pre 37 minuta
Da li Jokić napušta Denver?

Da li Jokić napušta Denver?

Vesti online pre 3 minuta
Burzanović u agoniji: „Ne mogu da verujem da Dejana više nema!“

Burzanović u agoniji: „Ne mogu da verujem da Dejana više nema!“

Hot sport pre 3 minuta