Godina rata 120 milijardi

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski izjavio je danas, na zajedničkoj konferenciji za medije sa predsednicom Evropskog parlamenta Robertom Mecolom u Kijevu, da budžet za jednu godinu rata iznosi 120 milijardi dolara.

– Cena rata za godinu dana iznosi 120 milijardi dolara. Od toga 60 milijardi dolazi iz ukrajinskog budžeta, a za sledeću godinu treba da pronađemo dodanih 60 milijardi – rekao je Zelenski, prenosi Ukrinform. On je, međutim, istakao da se i dalje nada da će se rat završiti ove godine i da im neće biti potreban taj novac. – Nadam se da ćemo završiti ovaj rat i to nam je plan A, dok je plan B da obezbedimo 120 milijardi dolara za narednu godinu. To je veliki