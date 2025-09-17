Godina rata 120 milijardi

Vesti online pre 24 minuta  |  Fonet (K.D.)
Godina rata 120 milijardi

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski izjavio je danas, na zajedničkoj konferenciji za medije sa predsednicom Evropskog parlamenta Robertom Mecolom u Kijevu, da budžet za jednu godinu rata iznosi 120 milijardi dolara.

– Cena rata za godinu dana iznosi 120 milijardi dolara. Od toga 60 milijardi dolazi iz ukrajinskog budžeta, a za sledeću godinu treba da pronađemo dodanih 60 milijardi – rekao je Zelenski, prenosi Ukrinform. On je, međutim, istakao da se i dalje nada da će se rat završiti ove godine i da im neće biti potreban taj novac. – Nadam se da ćemo završiti ovaj rat i to nam je plan A, dok je plan B da obezbedimo 120 milijardi dolara za narednu godinu. To je veliki
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Uživo Gerani napali Dnjepropetrovsk! Ukrajina u najtežim sukobima do sada!

Uživo Gerani napali Dnjepropetrovsk! Ukrajina u najtežim sukobima do sada!

Alo pre 43 minuta
I Ukrajinci stariji od 60 godina sada mogu u vojsku; Slovačka uslovila prekid uvoza ruske nafte

I Ukrajinci stariji od 60 godina sada mogu u vojsku; Slovačka uslovila prekid uvoza ruske nafte

RTS pre 1 sat
"Spreman sam na sastanak s Putinom": Zelenski pristaje i na trilateralne razgovore, ali ovo nikako ne želi

"Spreman sam na sastanak s Putinom": Zelenski pristaje i na trilateralne razgovore, ali ovo nikako ne želi

Blic pre 4 sati
Stiže nova vojna oprema u Ukrajinu: Prve pošiljke putem novog mehanizma SAD i saveznika

Stiže nova vojna oprema u Ukrajinu: Prve pošiljke putem novog mehanizma SAD i saveznika

Blic pre 4 sati
Mecola: Verujem da će se naći rešenje za otvaranje Klastera 1 za pristup Ukrajine EU

Mecola: Verujem da će se naći rešenje za otvaranje Klastera 1 za pristup Ukrajine EU

NIN pre 5 sati
NATO: prva američka vojna oprema za Ukrajinu iz novog programa već stiže

NATO: prva američka vojna oprema za Ukrajinu iz novog programa već stiže

Politika pre 6 sati
uživo RAT U UKRAJINI Ruske snage pogodile vatrogasnu stanicu u Donjecku, vatrogasci spaseni iz skloništa

uživo RAT U UKRAJINI Ruske snage pogodile vatrogasnu stanicu u Donjecku, vatrogasci spaseni iz skloništa

Euronews pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BudžetUkrajinaKijevDolarvestisvetRat u UkrajiniVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Bolsonaro ima rak kože: Bivši brazilski predsednik otpušten iz bolnice, biće pod nadzorom

Bolsonaro ima rak kože: Bivši brazilski predsednik otpušten iz bolnice, biće pod nadzorom

Blic pre 34 minuta
"Poljska ne može da zaštiti ljude": Zelenski ponudio pomoć: "Nisu spremni za masovne napade"

"Poljska ne može da zaštiti ljude": Zelenski ponudio pomoć: "Nisu spremni za masovne napade"

Blic pre 24 minuta
"Treba doneti važne odluke o tri glavne pretnje": Merc: Nemačkoj su potrebne reforme

"Treba doneti važne odluke o tri glavne pretnje": Merc: Nemačkoj su potrebne reforme

Blic pre 39 minuta
Šta je „zid protiv dronova“ iz Rusije koji gradi EU uz pomoć ukrajinske tehnologije?

Šta je „zid protiv dronova“ iz Rusije koji gradi EU uz pomoć ukrajinske tehnologije?

Danas pre 1 sat
Izrael preti odgovorom na sankcije EU

Izrael preti odgovorom na sankcije EU

Danas pre 1 sat