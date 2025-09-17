Godišnjica pada nadstrešnice: Šta se sprema za 1. novembar?

Iako je Spoljna obaveštajna služba Rusije (SVR) saopštila da će godišnjica pada nadstrešnice 1. novembra biti iskorišćena za dovršavanje „srpskog Majdana", studenti tvrde drugačije

Dok Rusija opet uteruje strah „krvavim srpskim Majdanom”, a sada se i „Vreme“ apostrofira kao učesnik u ovom procesu. Gotovo iste poruke slali su iz vrha ruskih, ali i srpskih vlasti, pre manje od dve godine, sa tom razlikom što se sada u celokupnu igru uvlače i srpski studenti. Tako se navodi da se „srpski Majdan“ očekuje za 1. novembar i godišnjicu pada nadstrešnice u Novom Sadu. Ipak, Studenti u blokadi za ovaj dan, međutim, najavljuju najveći komemorativni skup