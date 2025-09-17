Student Bogdan Jovičić ipak nije prebačen u zatvorsku bolnicu

Bogdan Jovičić, student FTN-a koji je stupio u štrajk glađu, ipak nije prebačen u zatvorsku bolnicu, kažu za „Vreme” u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija

Student Bogdan Jovičić koji sedmi dan štrajkuje glađu nije prebačen u specijalnu zatvorsku bolnicu, kažu u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija za „Vreme”. Studenti u blokadi Fakulteta tehničkih nauka (FTN) u Novom Sadu prethodno su objavili da je Jovičić prebačen u zatvorsku bolnicu. U međuvremenu su se pojavile informacije da je Jovičić prevezen u zatvorsku bolnicu Centralnog zatvora u Beogradu, ali tu informaciju demantuju za „Vreme” u Upravi za izvršenje