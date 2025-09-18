Na današnji dan, 18. septembar

B92 pre 2 sata
Na današnji dan, 18. septembar

Danas je četvrtak, 18. septembar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

1502 - Španski moreplovac italijanskog porekla Kristofer Kolumbo (Cristoforo Colombo) stigao je u Kostariku na svom četvrtom i poslednjem putovanju u Novi svet. 1709 - Rodjen je engleski pisac i leksikograf Semjuel Džonson (Samuel Johnson), autor prvog modernog rečnika engleskog jezika (A Dictionary of the English Language) koji je objavljen 1755, a potom bio temelj engleske književnosti više od jednog veka (poema "Taština ljudskih želja", tragedija "Irena", satira
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Vremeplov: Beogradskim mirom okončan rat između Turske i Austrije

Vremeplov: Beogradskim mirom okončan rat između Turske i Austrije

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Kostarika

Društvo, najnovije vesti »

Ko na stadionima bije po nalogu vlasti

Ko na stadionima bije po nalogu vlasti

Radar pre 2 sata
Upotreba vojne parade

Upotreba vojne parade

Radar pre 2 sata
Vremeplov: Beogradskim mirom okončan rat između Turske i Austrije

Vremeplov: Beogradskim mirom okončan rat između Turske i Austrije

RTV pre 2 sata
Od pukovnika do pokajnika

Od pukovnika do pokajnika

Radar pre 2 sata
Koji gas je upotrebljen u Novom Sadu

Koji gas je upotrebljen u Novom Sadu

Radar pre 2 sata