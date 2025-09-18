Vremeplov: Beogradskim mirom okončan rat između Turske i Austrije

NOVI SAD - Na današnji dan 1739. godine Beogradskim mirom okončan je rat započet 1737. između Turske i Austrije. Austrija je izgubila teritoriju Srbije severno od Zapadne Morave, Malu Vlašku (Oltenija), kao i deo Bosne u Posavini, što je sve zaposela Požarevačkim mirom 1718. Ipak je zadržala teritorije severno od Save i Dunava (Banat i jugoistok Srema).

Danas je četvrtak, 18. septembar, 2025. godine. 1502 - Španski moreplovac Kristifor Kolumbo dospeo je na obalu današnje Kostarike na četvrtom i poslednjem putovanju u Novi svet. 1709 - Rođen je engleski pisac i leksikograf Semjuel Džonson, čiji je "Rečnik engleskog jezika" iz 1755. više od veka važio za najrelevantniji rečnik tog jezika. Ostala dela: poema "Taština ljudskih želja", tragedija "Irena", "Životi pesnika". 1759 - Francuska je nakon vojnog poraza