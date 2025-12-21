Oprez! Rhmz najavio opasnu pojavu za danas, a evo kag datuma će početi da veje sneg

Alo pre 1 sat
Oprez! Rhmz najavio opasnu pojavu za danas, a evo kag datuma će početi da veje sneg

Ujutro i prepodne na zapadu Vojvodine, zapadu i istoku Srbije, kao i po kotlinama i dolinama reka očekuju se magla i niska oblačnost, koja će se ponegde zadržati tokom celog dana, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

U ostalim krajevima biće pretežno sunčano vreme, naročito na visokim planinama. U većem delu dana duvaće slab promenljiv vetar, u košavskom području slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od -3 do 5 stepeni, najviša od 5 do 10, u mestima sa dužim zadržavanjem magle biće hladnije s temperaturom oko 2 stepena. Uveče i tokom noći u većini krajeva očekuje se niska oblačnost i magla. U Beogradu
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Magla i niska oblačnost uz temperaturu do sedam stepeni

Magla i niska oblačnost uz temperaturu do sedam stepeni

Šabačke novosti pre 8 minuta
(Mapa) Detaljna prognoza vremena za danas, ali i naredne dane! Prava zima samo što nije stigla, meteorolozi upozorili na…

(Mapa) Detaljna prognoza vremena za danas, ali i naredne dane! Prava zima samo što nije stigla, meteorolozi upozorili na pojavu koja neprestano pravi probleme

Kurir pre 29 minuta
Vremenska prognoza za 21. decembar: Očekuje nas tmuran, oblačan i maglovit dan

Vremenska prognoza za 21. decembar: Očekuje nas tmuran, oblačan i maglovit dan

Mondo pre 2 sata
Ujutru magla, tokom dana oblačno – temperatura do osam stepeni

Ujutru magla, tokom dana oblačno – temperatura do osam stepeni

RTS pre 1 sat
Nedelja oblačna i tmurna, prekrivena maglom: Najviša dnevna danas do 8 stepeni

Nedelja oblačna i tmurna, prekrivena maglom: Najviša dnevna danas do 8 stepeni

Telegraf pre 2 sata
Tokom noći magla u većem delu Srbije: Smanjena vidljivost i do 100 metara

Tokom noći magla u većem delu Srbije: Smanjena vidljivost i do 100 metara

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaBanatSnegRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Na današnji dan, 21. decembar

Na današnji dan, 21. decembar

N1 Info pre 24 minuta
Studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) sutra organizuju protest

Studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) sutra organizuju protest

Blic pre 24 minuta
Magla u Kragujevcu

Magla u Kragujevcu

Glas Šumadije pre 14 minuta
Poznato devet od deset imena članova specijalne misije Evropskog parlamenta koja stiže u Srbiju

Poznato devet od deset imena članova specijalne misije Evropskog parlamenta koja stiže u Srbiju

Radio 021 pre 9 minuta
"Ili oni ili mi": Danas veliki studentski skup u Novom Pazaru, trajaće 12 sati

"Ili oni ili mi": Danas veliki studentski skup u Novom Pazaru, trajaće 12 sati

Radio 021 pre 19 minuta