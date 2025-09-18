Tramp u Britaniji: ‘Ovo mi je jedno od najvećih počasti u životu’

BBC News pre 52 minuta

Reuters

„Ovo mi jedna od najvećih časti u životu", rekao je američki predsednik Donald Tramp tokom gala večere u engleskom dvorcu Vindzor.

Na banketu, koji su organizovali kralj Čarls i kraljica Kamila, Tramp je rekao i da su veze Vašingtona i Londona „neprocenjive i večne".

Dve zemlje povezuje niz stvari, između ostalog istorija, jezik, kultura, tradicija, poreklo i sudbina, dodao je.

SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo su „kao dva tona u jednom akordu ili dva stiha iste proze.

„Svaki lep na svoj način, ali zapravo su stvoreni da se sviraju zajedno.

„Veza rodbinske bliskosti i identiteta Amerike i Velike Britanije je neprocenjiva i večna. Nezamenjiva i neuništiva", rekao je Tramp.

Američki predsednik, u pratnji prve dame Sjedinjenih Država Melanije Tramp, naglasio je i da mu je čast što je prvi američki predsednik koji je počastvovan drugom državnom posetom Velikoj Britaniji.

„Ovo je zaista jedna od najvećih časti u mom životu, imam ogromno poštovanje prema vama i prema vašoj zemlji već decenijama", izjavio je Tramp obraćajući se britanskom kralju Čarlsu Trećem.

Pohvalio je kralja i za odgajanje „izuzetnog sina" princa Vilijama, dodajući da veruje da će budući kralj imati „neverovatan uspeh u budućnosti".

Ovo je Trampu druga državnička poseta Ujedinjenom Kraljevstvu.

Prva je organizovana tokom njegovog prvog mandata 2019. godine kada ga je ugostila kraljica Elizabeta Druga koja je u međuvremenu preminula.

Tramp bi u četvrtak da se sastane sa britanskim premijerom Kirom Starmerom, a očekuje se da će na dnevnom redu biti i rat u Gazi i rat u Ukrajini.

Amerika i Britanija se trenutno razilaze po pitanju brutalnog rata Izraela u Pojasu Gaze.

Dok Amerika pruža čvrstu podršku Izraelu, Velika Britanija se priprema da priozna Državu Palestinu, sa čim Vašington nije saglasan.

Rat u Ukrajini takođe može da bude biti tačka razmimoilaženja, pošto UK pruža nedvosmislenu podršku Kijevu, dok u Vašingtonu to nije uvek slučaj.

Tokom svečane večere, kralj Čarls je pohvalio Trampovu „ličnu posvećenost pronalaženju rešenja za neke od najtežih konflikta u svetu".

Povodom posete Trampa prethodno je organizovana vojna ceremonija tokom koje su iznad Vindzorskog zamka preletali avioni Crvenih strela.

Tramp je sa suprugom Melanijom ceremoniju pratio u društvu kralja Čarlsa Trećeg i kraljice Kamile.

Prijemu su prisustvovali princ i princeza od Velsa, kao i Kir Starmer.

Američki predsednik je ranije položio venac na grobnicu pokojne kraljice Elizabete Druge u kapeli Svetog Đorđa, posle počasne garde i povorke kočija.

„Ovo je posebno mesto", rekao je Tramp po sletanju aviona Er fors jedan, na aerodrom u Londonu.

Britanskog monarha je ranije nazvao „dugogodišnjim prijateljem".

Kada je pre šest godina bio u Velikoj Britaniji, Trampa je ugostila kraljica Elizabeta Druga, koja je u međuvremenu preminula.

Protest u Londonu: 'Trampe, idi kući'

Trampovu posetu prate i incidenti.

Daleko od vojne ceremonije u centru Londona organizovan je protest koalicije više od 50 organizacija „Stop Tramp UK“.

„Tramp predstavlja sve što mrzimo", rekla je Zoi Gardner, politička komentatorka i jedna od organizatorki protesta, za BBC.

„Želimo da naša vlada pokaže malo kičme, da bude više ponosa i da predstavi ogromni osećaj gađenja prema politici Donalda Trampa u Velikoj Britaniji“, kaže ona.

Ovu koaliciju čine grupe koje se bore protiv klimatskih promena, rasizma i među kojima su i propalestinski aktivisti.

TOLGA AKMEN/EPA/Shutterstock Muškarac sa transparentom: 'Trampe, idi kući'

Hapšenja zbog projekcije slika Trampa i Epstina

Dan uoči dolaska Trampa, policija je uhapsila četvoricu muškaraca nakon što su na zidine Vindzorskog zamka projektovali fotografiju Donalda Trampa u društvu osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina.

Pogledajte video: Uhapšena četvorica posle projekcije slika Trampa i Epstina

Pre nego što je Tramp stigao na prijem kod kralja Čarlsa, desio se još jedan incident u blizini Vindroza.

Kombi koji je tuda prolazio nosio je sliku Trampa i Epstina.

Tramp je bio prijatelj sa Epstinom 1990-ih i početkom 2000-ih.

Nikada nije optužen za bilo kakvo nezakonito delo u vezi sa sada pokojnim Epstinom, osuđenim za podvođenje maloletnica za seks.

Pre nekoliko dana, Starmer je opozvao ambasadora Velike Britanije u SAD Pitera Mendelsona zbog veza sa Epstinom.

REUTERS/Phil Noble 'Dobro došao u UK', pisalo je ispod slike Epstina i Trampa na komlbiju koji je bio parkiran u blizini Vindzora

Razmena poklona

Trampovi su do zamka Vindzor stigli helikopterom Marinac jedan, gde ih je dočekala britanska kraljevska porodica.

Tokom obilaska najvećeg i najstarijeg zamka na svetu međusobno su razmenili poklone - simbolične.

Britanski kralj i kraljica su Trampu poklonili zastavu koja se vijorila iznad Bakingemske palate na dan njegove inauguracije u januaru 2025. godine.

Bio je to simboliz priznanja Trampove pobede na izborima.

Bio je tu još jedan poklon u čast američke istorije - kožna knjiga kojom će se 2025. godine proslaviti 250. godišnjica deklaracije SAD o nezavisnosti.

Američka prva dama dobila je torbu britanske dizajnerke Anje Hindmarč i srebrnu činiju severnoirske umetnice Kare Merfi.

Darovi američkih posetilaca bili su malo drugačiji.

Poslata je poruka podrške vojnim odnosima između Amerike i Velike Britanije, sa naglaskom na ratni savez u godini kada je obeleženo osam decenija od Dana pobede u Evropi.

Tramp je krajem jula 2025. boravio u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali je tada došao u privatnu posetu.

Bio je na njegovom golf imanju u Škotskoj.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 09.18.2025)