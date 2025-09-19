Putin: Na frontu 700.000 ruskih vojnika; Zvaničnici Ukrajine i Poljske o zaštiti od ruskih dronova

RTS pre 13 minuta
Putin: Na frontu 700.000 ruskih vojnika; Zvaničnici Ukrajine i Poljske o zaštiti od ruskih dronova

Rat u Ukrajini – 1.304. dan. Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da je više od 700.000 ruskih vojnika stacionirano duž linije kontakta u ratnoj zoni. Zvaničnici Ukrajine i Poljske razgovarali su o praktičnim merama za zaštitu od ruskih napada dronovima. Rusija predala Ukrajini tela 1.000 vojnika.

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je rešavanje rata u Ukrajini složenije nego što je očekivao i da ga je ruski predsednik Vladimir Putin razočarao. Vladimir Putin je izjavio da je više od 700.000 vojnika ruskih oružanih snaga stacionirano duž linije kontakta u zoni "specijalnih operacija". Zvaničnici Ukrajine i Poljske razgovarali su o praktičnim merama za zaštitu od ruskih napada dronovima. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je tokom posete trupama
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Zvaničnici Ukrajine i Poljske o zaštiti od ruskih dronova; Putin: Na frontu 700.000 ruskih vojnika

UKRAJINSKA KRIZA: Zvaničnici Ukrajine i Poljske o zaštiti od ruskih dronova; Putin: Na frontu 700.000 ruskih vojnika

RTV pre 8 minuta
Putin: 700.000 ruskih vojnika na ukrajinskom frontu

Putin: 700.000 ruskih vojnika na ukrajinskom frontu

Danas pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaRusijaPoljskaDonald TrampVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Zvaničnici Ukrajine i Poljske o zaštiti od ruskih dronova; Putin: Na frontu 700.000 ruskih vojnika

UKRAJINSKA KRIZA: Zvaničnici Ukrajine i Poljske o zaštiti od ruskih dronova; Putin: Na frontu 700.000 ruskih vojnika

RTV pre 8 minuta
Ključ je na: Balkanu?! Na 700 km od Srbije pada odluka koja će promeniti budućnost sveta: Otkriven je tajni plan NATO za "novi…

Ključ je na: Balkanu?! Na 700 km od Srbije pada odluka koja će promeniti budućnost sveta: Otkriven je tajni plan NATO za "novi Ramštajn"

Blic pre 8 minuta
Putin: Na frontu 700.000 ruskih vojnika; Zvaničnici Ukrajine i Poljske o zaštiti od ruskih dronova

Putin: Na frontu 700.000 ruskih vojnika; Zvaničnici Ukrajine i Poljske o zaštiti od ruskih dronova

RTS pre 13 minuta
Putin naoružava kima! Nuklearni reaktori iz Moskve završili u Pjongjangu?

Putin naoružava kima! Nuklearni reaktori iz Moskve završili u Pjongjangu?

Alo pre 18 minuta
55 Kilometara pod zemljom! Probijen najduži železnički tunel koji će povezati Austriju i Italiju

55 Kilometara pod zemljom! Probijen najduži železnički tunel koji će povezati Austriju i Italiju

Blic pre 1 sat