UKRAJINSKA KRIZA: Zvaničnici Ukrajine i Poljske o zaštiti od ruskih dronova; Putin: Na frontu 700.000 ruskih vojnika

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je rešavanje rata u Ukrajini složenije nego što je očekivao i da ga je ruski predsednik Vladimir Putin razočarao. Vladimir Putin je izjavio da je više od 700.000 vojnika ruskih oružanih snaga stacionirano duž linije kontakta u zoni "specijalnih operacija". Zvaničnici Ukrajine i Poljske razgovarali su o praktičnim merama za zaštitu od ruskih napada dronovima. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je tokom posete trupama