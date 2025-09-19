UKRAJINSKA KRIZA: Zvaničnici Ukrajine i Poljske o zaštiti od ruskih dronova; Putin: Na frontu 700.000 ruskih vojnika

RTV pre 1 sat  |  RTS, Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA: Zvaničnici Ukrajine i Poljske o zaštiti od ruskih dronova; Putin: Na frontu 700.000 ruskih vojnika

KIJEV/MOSKVA/VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 1.304. dan. Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da je više od 700.000 ruskih vojnika stacionirano duž linije kontakta u ratnoj zoni. Zvaničnici Ukrajine i Poljske razgovarali su o praktičnim merama za zaštitu od ruskih napada dronovima. Rusija predala Ukrajini tela 1.000 vojnika.

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je rešavanje rata u Ukrajini složenije nego što je očekivao i da ga je ruski predsednik Vladimir Putin razočarao. Vladimir Putin je izjavio da je više od 700.000 vojnika ruskih oružanih snaga stacionirano duž linije kontakta u zoni "specijalnih operacija". Zvaničnici Ukrajine i Poljske razgovarali su o praktičnim merama za zaštitu od ruskih napada dronovima. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je tokom posete trupama
RTS pre 16 minuta
Uživo trese se Kijev pod novim talasom bombi Snimci uništenja obišli svet, Zelenski broji mrtve!

Uživo trese se Kijev pod novim talasom bombi Snimci uništenja obišli svet, Zelenski broji mrtve!

Alo pre 20 minuta
Putin: 700.000 ruskih vojnika na ukrajinskom frontu

Putin: 700.000 ruskih vojnika na ukrajinskom frontu

Danas pre 13 sati
