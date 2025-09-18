Predsednik Srbije s američkim generalom o saradnji kroz program partnerstva

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas sa komandantom Nacionalne garde Ohaja, brigadnim generalom Metjuom Vudrafom (Matthew Woodruff), razgovarao o unapređenju saradnje kroz program partnerstva Srbije i američke savezne države Ohajo.

"Zahvalan sam za priznanje koje sam dobio od generala Vudrafa za posvećenost unapređenju saradnje kroz Program državnog partnerstva Srbije i Ohaja", napisao je Vučić na Instagramu.

Ocenio je da je razgovor bio dobar i srdačan i da je "izrazio posebno zadovoljstvo što će general Vudraf, kao uvaženi gost, prisustvovati našoj vojnoj paradi 'Snaga jedinstva', na kojoj ćemo sa ponosom pokazati snagu naše vojske".

Parads će biti u subotu ispred Palate Srbije u Novom Beogradu.

Dodao da je s generalom razgovarao o stanju u regionu i svetu i o prioritetima i perspektivama saradnje Vojske Srbije i Nacionalne garde Ohaja.

"Posebno smo se osvrnuli na rezultate zajedničkih aktivnosti u okviru Programa državnog partnerstva, kao i na dalji razvoj i jačanje kapaciteta baze 'Jug'. Razgovarali smo i o jačanju partnerstva, prijateljstva i poverenja između naših oružanih snaga, kao i o konkretnim načinima za dalje unapređenje saradnje koja istovremeno pruža snažan podsticaj razvoju sveukupnih odnosa Srbije i SAD", naveo je Vučić.

Vudraf se danas sastao i s ministrom odbrane Srbije Branislavom Gašićem.

(Beta, 18.09.2025)

