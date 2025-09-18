Studenti u blokadi: U subotu miran skup podrške Vojsci Srbije

Beta pre 1 sat

Studenti u blokadi saopštili su danas da će u subotu 20. septembra održati u Beogradu miran skup podrške Vojsci Srbije, a tog dana će u Novom Beogradu biti vojna parada.

"Sastajemo se u subotu da pružimo podršku onima koji su na prvoj liniji odbrane naše zemlje. Pružamo podršku ljudima koji nose uniformu s čašću, iako su često oni ti koji snose posledice korupcije i loših odluka režima. Uprkos svemu, oni i dalje čuvaju savest, čast i integritet u vojnim redovima", naveli su studenti u objavi na društvenim mrežama. 

Istakli su da snaga vojske nije u vlasti i njenim funkcionerima. 

"Snaga vojske je u svakom pojedinačnom vojniku, kadetu, desetaru, oficiru. Snaga vojske je u zajedništvu", ocenili su studenti u blokadi. 

Uprkos pokušajima da se Vojska Srbije oslabi i sroza, dodali su, ona i dalje opstaje kroz svoju brojnost i kroz veru ljudi koji je čine. 

"Naš zadatak je da pokažemo da stojimo uz njih, mirno i dostojanstveno, verujući da je istinska snaga u narodu i vojsci koja mu pripada", naglasili su studenti i naveli da će uskoro saopštiti više informacija o skupu podrške Vojsci Srbije. 

(Beta, 18.09.2025)

Ključne reči

korupcijaVojna paradaVojska Srbije

