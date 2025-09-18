Smena Džimija Kimela ima i drugu pozadinu?! Medijski gigant tražio dozvolu za posao vredan milijarde dolara: "Vidi se moć kontrole rada"

Blic pre 39 minuta
Smena Džimija Kimela ima i drugu pozadinu?! Medijski gigant tražio dozvolu za posao vredan milijarde dolara: "Vidi se moć…

Televizija ABC obustavila je emitovanje emisije Džimija Kimela na neodređeno vreme zbog njegovih komentara o ubistvu konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka. Odluka je usledila nakon oštrih reakcija, uključujući i osudu predsednika Federalne komisije za komunikacije (FCC) Brendana Kara. Međutim, sada je u fokusu i širi ugao. Vidi se, naime, moć koju vlada ima kada je reč o regulisanju televizijskih mreža kao što je ABC, za razliku od kablovskih i striming platformi.

Portparol ABC-a potvrdio je za Business Insider da će emisija biti „na neodređeno vreme" sklonjena iz programa. U emisiji, Kimel je kritikovao predsednika Donalda Trampa i reakcije na ubistvo Kirka. Kimel vodi emisiju „Jimmy Kimmel Live!" od 2003. godine i do suspenzije bio je najdugovečniji aktivni voditelj kasnovečernjeg programa u SAD. Odluka ABC-a usledila je nakon pritiska FCC-a i kompanije Nexstar, koja poseduje više stanica povezanih sa ABC-om. Brendan Kar
