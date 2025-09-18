Šok u Americi: Emisija jednog od najslavnijih voditelja na svetu otkazana zbog komentara o ubistvu Čarlija Kirka

Blic pre 14 minuta
Šok u Americi: Emisija jednog od najslavnijih voditelja na svetu otkazana zbog komentara o ubistvu Čarlija Kirka

Televizija ABC (Ej-Bi-Si), u vlasništvu kompanije "Volt Dizni", saopštila je da ce na neodređeno vreme prestati da emituje emisiju "Džimi Kimel uživo", nakon što su komentari koje je voditelj programa koji se emituje u kasnim noćnim satima izneo o ubistvu američkog patriote Čarlija Kirka naišli na oštru kritiku šefa Federalne komisije za komunikacije.

Ranije je medijska kompanija "Nekstar medija grup ink" saopštila da ce prestati sa emitovanjem te emisije na svojih 32 ABC filijala, navodeći kao razlog komentare koje je dao Džimi Kimel, prenosi danas Rojters. - Komentari gospodina Kimela o smrti gospodina Kirka su uvredljivi i neosetljivi u kritičnom trenutku našeg nacionalnog političkog diskursa - rekao je predstavnik Nekstara Endru Alford. Predsednik Federalne komisije za komunikacije, Brendan Kar pozvao je
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Televizija ABC povlači emisiju, zbog komentara o ubistvu Čarlija Kirka

Televizija ABC povlači emisiju, zbog komentara o ubistvu Čarlija Kirka

RTV pre 19 minuta
Televizija ABC povlači kultnu emisiju, zbog komentara o ubistvu Čarlija Kirka

Televizija ABC povlači kultnu emisiju, zbog komentara o ubistvu Čarlija Kirka

Telegraf pre 29 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Rojters

Svet, najnovije vesti »

Televizija ABC povlači emisiju, zbog komentara o ubistvu Čarlija Kirka

Televizija ABC povlači emisiju, zbog komentara o ubistvu Čarlija Kirka

RTV pre 19 minuta
"Odlagaće to do poslednjeg trenutka, ali momentum je tu": Mađarska i Slovačka pod pritiskom da odustanu od ruske nafte

"Odlagaće to do poslednjeg trenutka, ali momentum je tu": Mađarska i Slovačka pod pritiskom da odustanu od ruske nafte

Euronews pre 14 minuta
U Francuskoj skupovi širom zemlje, očekuje se između 600.000 i 900.000 demonstranata

U Francuskoj skupovi širom zemlje, očekuje se između 600.000 i 900.000 demonstranata

RTV pre 24 minuta
Pakistan i Saudijska Arabija potpisali sporazum o međusobnoj odbrani

Pakistan i Saudijska Arabija potpisali sporazum o međusobnoj odbrani

RTV pre 4 minuta
WAFA: U napadima u Pojasu Gaze u sredu 99 poginulih

WAFA: U napadima u Pojasu Gaze u sredu 99 poginulih

RTV pre 4 minuta