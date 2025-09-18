Student Bogdan prebačen u zatvorsku bolnicu, štrajkuje glađu

Bujanovac, 18. septembar 2025. Student FTN u Novom Sadu Bogdan Jovičić, koji je u pritvoru, već nekoliko dana štrajkuje glađu i u sredu je prebačen u Specijalnu zatvorsku bolnicu u Beogradu. Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija saopštili su za „Vreme” u sredu da „nije tačna informacija da ovo lice štrajkuje glađu sedam dana jer je počeo da odbija hranu pripremljenu u zavodu u petak, 12.septembra, što znači da je danas peti dan kako ne uzima hranu“. „S obzirom