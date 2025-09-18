Student Bogdan prebačen u zatvorsku bolnicu, štrajkuje glađu

Bujanovačke pre 38 minuta
Student Bogdan prebačen u zatvorsku bolnicu, štrajkuje glađu
Bujanovac, 18. septembar 2025. Student FTN u Novom Sadu Bogdan Jovičić, koji je u pritvoru, već nekoliko dana štrajkuje glađu i u sredu je prebačen u Specijalnu zatvorsku bolnicu u Beogradu. Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija saopštili su za „Vreme” u sredu da „nije tačna informacija da ovo lice štrajkuje glađu sedam dana jer je počeo da odbija hranu pripremljenu u zavodu u petak, 12.septembra, što znači da je danas peti dan kako ne uzima hranu“. „S obzirom
Otvori na bujanovacke.co.rs

Povezane vesti »

„Pravda za Bogdana je pravda za sve nas“: Studenti pozivaju na protest ispred Osnovog suda u Novom Sadu

„Pravda za Bogdana je pravda za sve nas“: Studenti pozivaju na protest ispred Osnovog suda u Novom Sadu

Mašina pre 44 minuta
Uprava za izvšenje krivičnih sankcija: Neosnovani navodi da se prema pritvoreniku B.J. postupa nehumano

Uprava za izvšenje krivičnih sankcija: Neosnovani navodi da se prema pritvoreniku B.J. postupa nehumano

RTV pre 34 minuta
Uprava o pritvorenom studentu Bogdanu: Neosnovane tvrdnje o nehumanom postupanju, radi se potrebna dijagnostika

Uprava o pritvorenom studentu Bogdanu: Neosnovane tvrdnje o nehumanom postupanju, radi se potrebna dijagnostika

N1 Info pre 28 minuta
Dan uživo: Bogdan nije sam

Dan uživo: Bogdan nije sam

N1 Info pre 53 minuta
FOTO, VIDEO: Građani ispred novosadskog suda na skupu podrške studentu Bogdanu Jovičiću

FOTO, VIDEO: Građani ispred novosadskog suda na skupu podrške studentu Bogdanu Jovičiću

Radio 021 pre 9 minuta
Studenti večeras opet ispred niškog suda kao podrška kolegi koji štrajkuje glađu

Studenti večeras opet ispred niškog suda kao podrška kolegi koji štrajkuje glađu

Jugmedia pre 9 minuta
"Nije tačno da se krilo da štrajkuje glađu": Oglasili se iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija o slučaju Bogdana Jovičića…

"Nije tačno da se krilo da štrajkuje glađu": Oglasili se iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija o slučaju Bogdana Jovičića

Blic pre 4 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadBujanovac

Društvo, najnovije vesti »

„Pravda za Bogdana je pravda za sve nas“: Studenti pozivaju na protest ispred Osnovog suda u Novom Sadu

„Pravda za Bogdana je pravda za sve nas“: Studenti pozivaju na protest ispred Osnovog suda u Novom Sadu

Mašina pre 44 minuta
Grubački: Tražimo hitnu reakciju nadležnih zbog pretnje Cicvariću

Grubački: Tražimo hitnu reakciju nadležnih zbog pretnje Cicvariću

N1 Info pre 39 minuta
Vučinić tvrdi da je njegova izjava o Cicvariću istrgnuta iz konteksta, a pogledajte šta je rekao (VIDEO)

Vučinić tvrdi da je njegova izjava o Cicvariću istrgnuta iz konteksta, a pogledajte šta je rekao (VIDEO)

N1 Info pre 23 minuta
Uprava za izvšenje krivičnih sankcija: Neosnovani navodi da se prema pritvoreniku B.J. postupa nehumano

Uprava za izvšenje krivičnih sankcija: Neosnovani navodi da se prema pritvoreniku B.J. postupa nehumano

RTV pre 34 minuta
Uprava o pritvorenom studentu Bogdanu: Neosnovane tvrdnje o nehumanom postupanju, radi se potrebna dijagnostika

Uprava o pritvorenom studentu Bogdanu: Neosnovane tvrdnje o nehumanom postupanju, radi se potrebna dijagnostika

N1 Info pre 28 minuta