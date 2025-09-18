Komemoracija i sahrana Dejana Milovanovića u subotu, 20. septembra

Danas pre 8 sati  |  Danas online
Komemoracija i sahrana Dejana Milovanovića u subotu, 20. septembra

Nekadašnji kapiten fudbalera Crvene zvezde Dejan Milovanović biće sahranjen na Novom groblju u subotu, 20. septembra.

Opelo će početi u 14:30 časova. Istog dana na stadionu Crvene zvezde biće održana komemoracija od 11 časova. Milovanović je preminuo u utorak tokom duela veterana Zvezdare za koju je igrao i PKB-a. U danu kada bude sahranjen Milovanović, na programu je večiti derbi Partizan – Crvena zvezda od 19 časova.
Stefan Karić slomljen zbog smrti Dejana Milovanovića: Bio je veliki prijatelj sa bivšim kapitenom Crvene zvezde: "Brate, hvala…

Stefan Karić slomljen zbog smrti Dejana Milovanovića: Bio je veliki prijatelj sa bivšim kapitenom Crvene zvezde: "Brate, hvala na svemu"

Blic pre 3 sata
