Komemoracija i sahrana Dejana Milovanovića u subotu, 20. septembra

Nekadašnji kapiten fudbalera Crvene zvezde Dejan Milovanović biće sahranjen na Novom groblju u subotu, 20. septembra.

Opelo će početi u 14:30 časova. Istog dana na stadionu Crvene zvezde biće održana komemoracija od 11 časova. Milovanović je preminuo u utorak tokom duela veterana Zvezdare za koju je igrao i PKB-a. U danu kada bude sahranjen Milovanović, na programu je večiti derbi Partizan – Crvena zvezda od 19 časova.