Prvo toplotni talas, a onda kiša, košava i grmljavina Evo kada dolazi osveženje

Dnevnik pre 52 minuta
Prvo toplotni talas, a onda kiša, košava i grmljavina Evo kada dolazi osveženje

Septembarski dani nose promenljivo vreme, ali ljubitelji sunca imaju razloga za radost.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), ujutru će još biti sveže, dok će dnevne temperature tokom dana postepeno rasti. U petak nas posle hladnog jutra očekuje pretežno sunčano vreme i toplije temperature. Vetar će biti slab do umeren, zapadni i severozapadni, najniža temperatura kretaće se od 5 do 14 °S, a najviša dnevna od 25 do 29 °S. Za vikend i početkom sledeće sedmice pretežno sunčano vreme nastavlja se uz sveže jutra, dok će dnevne
