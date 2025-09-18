Sunčani petak pred Novosađanima: Šta vas očekuje?

Radio 021 pre 39 minuta  |  021.rs
Sunčani petak pred Novosađanima: Šta vas očekuje?

Petak Novom Sadu donosi sunce i različite događaje.

Kao što ste i navikli, 021.rs je tu da vam donese sve najvažnije informacije. Po običaju, počinjemo sa vremenom. Vreme Petak će biti sunčan, bez oblačka, a temperatura će biti od 11 do 29 stepeni. Vetar će biti slab do umeren, zapadni i severozapadni. Biometeorološke prilike mogu uticati relativno povolјno na hronično obolele osobe, izuzev srčanih bolesnika kojima se savetuje izvesna opreznost. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu malaksalosti i glavobolјe.
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Prvo toplotni talas, a onda kiša, košava i grmljavina Evo kada dolazi osveženje

Prvo toplotni talas, a onda kiša, košava i grmljavina Evo kada dolazi osveženje

Dnevnik pre 2 sata
Pljuskovi sa grmljavinom i pad temperature stižu uskoro Posle kuvanja stiže hladan tuš - evo i kada (foto)

Pljuskovi sa grmljavinom i pad temperature stižu uskoro Posle kuvanja stiže hladan tuš - evo i kada (foto)

Alo pre 2 sata
(Mapa) noću samo 3 stepena, a popodne kuvanje! Neverovatna prognoza vremena Marka Čubrila: Tropski dani u septembru

(Mapa) noću samo 3 stepena, a popodne kuvanje! Neverovatna prognoza vremena Marka Čubrila: Tropski dani u septembru

Blic pre 6 sati
(Mapa) noću samo 3 stepena, a popodne kuvanje! Neverovatna prognoza vremena Marka Čubrila: Tropski dani u septembru

(Mapa) noću samo 3 stepena, a popodne kuvanje! Neverovatna prognoza vremena Marka Čubrila: Tropski dani u septembru

Blic pre 6 sati
Danas sunčano i malo toplije

Danas sunčano i malo toplije

RTV Novi Pazar pre 8 sati
Naredni dani u Novom Sadu sunčani i veoma topli

Naredni dani u Novom Sadu sunčani i veoma topli

Radio 021 pre 8 sati
Čubrilo najavio pozno leto: Biće sunčano i sve toplije, a onda promena vremena od ovog datuma

Čubrilo najavio pozno leto: Biće sunčano i sve toplije, a onda promena vremena od ovog datuma

Mondo pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Policija kod Odžaka otkrila nelegalnu klanicu

Policija kod Odžaka otkrila nelegalnu klanicu

Danas pre 9 minuta
„Teška“ ćebad: Spas za anksioznost ili skupi placebo

„Teška“ ćebad: Spas za anksioznost ili skupi placebo

Danas pre 59 minuta
MUP: Vozilo N1 udarilo policajca (VIDEO)

MUP: Vozilo N1 udarilo policajca (VIDEO)

Danas pre 29 minuta
Poznato kada i gde će moći da se prati vojna parada

Poznato kada i gde će moći da se prati vojna parada

Danas pre 1 sat
Šok najave meteorologa: Polarni vrtlog se formira i svi se pitaju kakva nas zima čeka: Sve zavisi od 2 pojave, a evo šta ako…

Šok najave meteorologa: Polarni vrtlog se formira i svi se pitaju kakva nas zima čeka: Sve zavisi od 2 pojave, a evo šta ako dođe do njegovog kolapsa

Blic pre 39 minuta