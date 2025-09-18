Sunčani petak pred Novosađanima: Šta vas očekuje?

Petak Novom Sadu donosi sunce i različite događaje.

Kao što ste i navikli, 021.rs je tu da vam donese sve najvažnije informacije. Po običaju, počinjemo sa vremenom. Vreme Petak će biti sunčan, bez oblačka, a temperatura će biti od 11 do 29 stepeni. Vetar će biti slab do umeren, zapadni i severozapadni. Biometeorološke prilike mogu uticati relativno povolјno na hronično obolele osobe, izuzev srčanih bolesnika kojima se savetuje izvesna opreznost. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu malaksalosti i glavobolјe.