(Mapa) noću samo 3 stepena, a popodne kuvanje! Neverovatna prognoza vremena Marka Čubrila: Tropski dani u septembru

Narednih dana u našoj zemlji očekuje nas sunčano i sve toplije vreme ali uz vrlo sveža jutra i noći, da bi onda došlo do porasta temperature, najavio je meteorolog Marko Čubrilo. I najnovija najava Republičkog hidrometeorološkog zavoda donosi nam početkom sledeće sedmice skok temperatura - biće iznad 30 stepeni Celzijusa, ali zato noći i rano ujutru negde svega 3 stepena!

Kako navodi meteorolog Marko Čubrilo, drastičana promena vremena moguća je već oko 25. septembra. Šta to znači? Narednih dana minimalne temperature kretaće se od 3 do 17 stepeni Celzijusa, dok će maksimumi u početku biti od 18 do 26 stepeni Celzijusa, a posle 21. septembra od 26 do 32 stepena Celzijusa što je iznad proseka za ovo doba godine. "Promena sinoptike i samim tim jača promena vremena je moguća oko 25.09. kada bi uz jače zahlađenje bilo i kiše, ali nisu