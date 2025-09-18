Vesiću određen kućni pritvor posle optužnice za pad nadstrešnice u Novom Sadu

Vesiću određen kućni pritvor posle optužnice za pad nadstrešnice u Novom Sadu

EPA Više javno tužilaštvo (VJT) u Novom Sadu podiglo je optužnicu protiv 13 ljudi zbog pada nadstrešnice na Železničkoj stanici 1. novembra 2024, među kojima je i nekadašnji ministar građevinarstva Goran Vesić.

Uprkos zahtevu za određivanje pritvora za sve, Viši sud u Novom Sadu je 18. septembra doneo odluku da Vesiću odredi kućni pritvor od tri meseca, a za ostalih 12 produži tu meru za još 90 dana, javlja Radio-televizija Srbije. Pored Vesića, na optužnici su se našli i Jelena Tanasković i Nebojša Šurlan, bivši direktori Infrastrukture železnice Srbije. U padu nadstrešnice poginulo je 16 ljudi, a jedna žena je teško povređena. Od tada u Srbiji se održavaju antivladini
