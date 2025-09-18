Sud u Novom Sadu odredio Vesiću kućni pritvor uz elektronski nadzor od tri meseca

Viši sud u Novom Sadu odbio je predlog tužilaštva da odredi pritvor za 13 osumnjičenih u slučaju koji se vodi zbog pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra prošle godine kada je poginulo 16 osoba, a jedna osoba teško povređena i Goranu Vesiću odredio kućni pritvor, a za 12 osoba tu meru produžio za tri meseca.

Sud je Vesiću odredio kućni pritvor uz primenu elektronskog nadzora uz zabranu korišćenja telefona i interneta i primanja drugih lica u stan u trajanju od tri meseca, saopšteno je iz tog suda. Takođe, sud je u odnosu na Anitu Dimoski, Jelenu Tanasković, Nebojšu Šurlana, Slobodana Naumovića, Ljiljanu Milić Marković, Marinu Gavrilović, Dejana Todorovića, Milana Jelkića, Zoricu Slavković Marjanović, Dušana Jankovića, Milana Spremića i Jasnu Stojiljković Milić za tri