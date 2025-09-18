"Gvozdeni zrak" uspešno testiran: Izrael uskoro stavlja u upotrebu moćno PVO oružje

Kurir pre 18 minuta  |  Rojters
Sistem PVO odbrane zasnovan na snažnim laserima '' Gvozdeni puk'' uspešno je testiran i biće spreman za operativnu vojnu upotrebu ove godine, saopšteno je danas iz izraelskog Ministarstva odbrane.

Gvozdeni zrak, koji su razvile kompanije Elbit Sistes i Rafael Advans difens sistems, dopuniće izraelski PVO sisteme Gvozdena kupola, Davidova praćka i Davidova strela, koje su upotrebljivane za presretanje hiljada raketa koje su ispalili Hamasovi militanti u Gazi, Hezbolah iz Libana i Huti u Jemenu, prenosi Rojters. Trenutni presretači raketa koštaju najmanje 50.000 dolara svaki, dok je ta cena zanemarljiva za lasere, koji se prvenstveno fokusiraju na manje rakete
Kurir pre 18 minuta
