"Posao EU je da zaštiti žrtvu, a ne da nagradi agresora u ratu u Ukrajini"

Posao Evropske unije je da učini sve da zaštiti žrtvu, a ne da nagradi agresora, izjavila je danas visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kalas, govoreći o naporima da se postigne okončanje rata u Ukrajini.

Ona je novinarima nakon sednice Saveta spoljnih poslova EU, ponovila svoju tvrdnju da bi ovo mogla da bude "ključna sedmica za diplomatiju, jer se intenzivni razgovori o okončanju ruskog rata nastavaljaju". Ocenila je da svi pozdravljaju napore da se postigne mir, osim Rusije, prenosi Rojters. "Tokom vikenda, Rusija je ponovo pokrenula još jedan masovni vazdušni napad na Ukrajinu. U ovom ratu postoji jedan agresor i jedna žrtva. Naš posao je da učinimo sve što