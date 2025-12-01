NATO: Želimo veću saradnju sa Srbijom

Srbija je dugogodišnji partner NATO, ali mi bismo želeli da više sarađuje, što je u interesu Beograda, Alijanse i celog Zapadnog Balkana zbog važnosti regionalne stabilnosti, rečeno je danas u sedištu NATO, gde će u sredu biti održan sastanak ministara spoljnih poslova članica saveza.

Navedeno je da je NATO posvećen stabilnosti i bezbednosti Zapadnog Balkana i da neće dozvoliti da se to ugrozi, jer ima vitalan značaj za alijansu. Regionalni lideri imaju odgovornost da tome doprinesu, navode u sedištu NATO, uz konstataciju da su kontakti sa Beogradom redovni i da se održavaju na najvišem nivou. U potpunosti poštujemo odluku Beograda o neutralnosti Srbije, jer svaka zemlja ima suvereno pravo da izabere svoju politiku. Poštujemo izbor naših
