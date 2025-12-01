EU strahuje od pritiska na Kijev: Američki izaslanik Vitkof sutra razgovara sa Putinom o miru

EU strahuje od pritiska na Kijev: Američki izaslanik Vitkof sutra razgovara sa Putinom o miru
Sastanak američkog izaslanika Stiva Vitkofa (Steve Witkoff) i predsednika Rusije Vladimira Putina, najavljen za sutra, u utorak, može sav pritisak postizanja mirovnog rešenja za rat u Ukrajini staviti na Kijev, upozorila je danas u Briselu visoka predstavnica Evropske unije (EU) za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas (Kallas). „Bojim se da će sav pritisak biti vršen ka slabijoj strani jer je predaja Ukrajine najlakši način da se okonča taj rat“, rekla je Kalas
