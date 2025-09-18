Održan protest podrške studentu Bogdanu: Ovo je uvertira i upozorenje

Skup podrške pritvorenom studentu Fakulteta tehničkih nauka Bogdanu Jovičiću, koji je zbog štrajka glađu prebačen u zatvorsku bolnicu u Beogradu održan je sinoć, a završen je blokadom Varadinskog mosta.

Prethodno su studenti u blokadi najavili da je blokada mosta “uvertira” za današnji protest u 11.30 časova. View this post on Instagram A post shared by Radio 021 (@radio_021) Mateja, student PMF, rekao je za N1 da su organizovali “blokadu upozorenja”, a da su za sutra najavili protest jer će se sutra znati odluka o produženju pritvora za studenta Bogdana Jovičića. View this post on Instagram A post shared by Radio 021 (@radio_021) Ovaj protest je, kaže Mateja,