Održan protest podrške studentu Bogdanu: Ovo je uvertira i upozorenje

Luftika pre 1 sat
Održan protest podrške studentu Bogdanu: Ovo je uvertira i upozorenje

Skup podrške pritvorenom studentu Fakulteta tehničkih nauka Bogdanu Jovičiću, koji je zbog štrajka glađu prebačen u zatvorsku bolnicu u Beogradu održan je sinoć, a završen je blokadom Varadinskog mosta.

Prethodno su studenti u blokadi najavili da je blokada mosta “uvertira” za današnji protest u 11.30 časova. View this post on Instagram A post shared by Radio 021 (@radio_021) Mateja, student PMF, rekao je za N1 da su organizovali “blokadu upozorenja”, a da su za sutra najavili protest jer će se sutra znati odluka o produženju pritvora za studenta Bogdana Jovičića. View this post on Instagram A post shared by Radio 021 (@radio_021) Ovaj protest je, kaže Mateja,
Otvori na luftika.rs

Povezane vesti »

Veliki protest roditelja zbog bujanovačkog naprednjaka Tasića

Veliki protest roditelja zbog bujanovačkog naprednjaka Tasića

Bujanovačke pre 27 minuta
Protest ispred novosadskog suda danas od 11.30h: "Pravda za Bogdana je pravda za sve nas"

Protest ispred novosadskog suda danas od 11.30h: "Pravda za Bogdana je pravda za sve nas"

Radio 021 pre 43 minuta
Protest za Bogdana Jovičića: Ili ga pustite, ili slede blokade

Protest za Bogdana Jovičića: Ili ga pustite, ili slede blokade

Vreme pre 1 sat
„Pravda za Bogdana je pravda za sve“: Protest studenata FTN

„Pravda za Bogdana je pravda za sve“: Protest studenata FTN

Danas pre 1 sat
Protest roditelja u Mirijevu, u više gradova okupljanja u znak podrške studentu Bogdanu Jovičiću: U Novom Sadu blokiran…

Protest roditelja u Mirijevu, u više gradova okupljanja u znak podrške studentu Bogdanu Jovičiću: U Novom Sadu blokiran Varadinski most

Blic pre 10 sati
Održan skup podrške studentu Bogdanu Jovičiću u Kragujevcu

Održan skup podrške studentu Bogdanu Jovičiću u Kragujevcu

Danas pre 11 sati
Protest roditelja u Mirijevu, nepregledna kolona u šetnji

Protest roditelja u Mirijevu, nepregledna kolona u šetnji

Danas pre 13 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Štrajk glađuprotest

Društvo, najnovije vesti »

Milan Ćulibrk: Vlastima nije ugodno dok čekaju 1. novembar

Milan Ćulibrk: Vlastima nije ugodno dok čekaju 1. novembar

N1 Info pre 7 minuta
Danas ispred Vlade u Beogradu skup solidarnosti sa novinarima i novinarkama u Gazi

Danas ispred Vlade u Beogradu skup solidarnosti sa novinarima i novinarkama u Gazi

Beta pre 13 minuta
Naslovne strane za četvrtak, 18. septembar 2025. godine

Naslovne strane za četvrtak, 18. septembar 2025. godine

Beta pre 13 minuta
Ministar Vujić: Građani mogu da protestuju, ali ne treba drugima da ograničavaju slobodu kretanja

Ministar Vujić: Građani mogu da protestuju, ali ne treba drugima da ograničavaju slobodu kretanja

Beta pre 8 minuta
"Zahvalni smo na prilici da zajedno rastemo!" Novi komandant američke Nacionalne garde u Beogradu: "Snažna Srbija je stabilna…

"Zahvalni smo na prilici da zajedno rastemo!" Novi komandant američke Nacionalne garde u Beogradu: "Snažna Srbija je stabilna Srbija"

Blic pre 28 minuta