Čudo Srbije na Svetskom prvenstvu: „Orlovi“ demolirali Brazil, ovo nisu uradili devet godina

Nova pre 1 sat
Odbojkaši Srbije ostvarili su senzacionalan trijumf protiv višestrukog šampiona Brazila i to maksimalnim rezultatom – 3:0 (25:22, 25:20, 25:22).

To je pravo čudo na Svetskom prvenstvu za plasman u osminu finala! Pobednički niz donosi našoj reprezentaciji plasman u nokaut fazu turnira, dok Brazil sada strepi i zavisi od ishoda meča Češke i Kine. Ova pobeda ima i istorijsku dimenziju – prvi put posle šest godina Srbija je savladala Brazil, a prvi put posle devet godina učinila je to ubedljivo, bez izgubljenog seta! Ukoliko Česi slave u tri seta, ekipa legendarnog Bernarda Rezendea završava takmičenje već u
