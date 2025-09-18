VIDEO - Šta se desilo sa Brazilcima protiv Srbije? Bili su ogromni favoriti, ali Rezende nije bio u stanju da vodi meč

Odbojkaši reprezentacije Srbije plasirali su se danas u osminu finala Svetskog prvenstva pošto im je bila neophodna pobeda od 3:0 nad Brazilom koju su i ostvarili.

Malo je ko verovao u čudo, ali ono se dogodilo. Maksimalan trijumf nad ubedljivim favoritom. Mnogima nije bilo jasno šta je uzrok i jesmo li mi bili izvanredni ili je Brazilcima nešto nedostajalo. Bez da umanjimo veliki uspeh naših momaka, odgovor je negde između. Osim što smo bili superiorni, Brazilci su se suočavali sa velikom psihološkom barijerom i nisu mogli da se motivišu tokom duela. Razlog se krije u stanju trenera Bernarda Rezendea koji je neposredno pred