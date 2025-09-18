Nova senzacija na Svetskom prvenstvu u odbojci: Olimpijski šampioni ispali u grupi, a dalje ide Finska

Telegraf pre 7 sati  |  Telegraf.rs
Nova senzacija na Svetskom prvenstvu u odbojci: Olimpijski šampioni ispali u grupi, a dalje ide Finska

Neverovatni rezultati dolaze nam na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu u odbojci, gde su veliku senzaciju napravili i srpski odbojkaši, koji su savladali Brazil u poslednjem meču grupne faze i prošli dalje.

Sada je Brazil iznenada dospeo u nezgodnu situaciju da može da ispadne u zavisnosti od ishoda meča Češka - Kina, koji je u toku. Moguću sudbinu Brazila već je doživela Francuska, koja je eliminisana već u grupnoj fazi. Aktuelne olimpijske šampione je savladala Argentina sa 3:2, čime ih je ostavila ispod crte. Senzaciju u ovoj grupi je napravila Finska, koja je sa 3:2 savladala Francusku u drugom kolu. (Telegraf.rs)
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Senzacionalna pobeda Srbije protiv Brazila - sa Iranom u osmini finala SP

Senzacionalna pobeda Srbije protiv Brazila - sa Iranom u osmini finala SP

RTV pre 4 sati
Čudo Srbije na Svetskom prvenstvu: „Orlovi“ demolirali Brazil, ovo nisu uradili devet godina

Čudo Srbije na Svetskom prvenstvu: „Orlovi“ demolirali Brazil, ovo nisu uradili devet godina

Nova pre 5 sati
Srbija čeka Iran, u četvrtfinalu potencijalno opet sa Česima

Srbija čeka Iran, u četvrtfinalu potencijalno opet sa Česima

Sport klub pre 6 sati
VIDEO - Šta se desilo sa Brazilcima protiv Srbije? Bili su ogromni favoriti, ali Rezende nije bio u stanju da vodi meč

VIDEO - Šta se desilo sa Brazilcima protiv Srbije? Bili su ogromni favoriti, ali Rezende nije bio u stanju da vodi meč

Sportske.net pre 5 sati
Plava četa ponovo udara: Srbija srušila Brazil i juri jedino zlato koje nedostaje

Plava četa ponovo udara: Srbija srušila Brazil i juri jedino zlato koje nedostaje

Vreme pre 7 sati
Basketaši pobedili Francusku na Svetskom prvenstvu

Basketaši pobedili Francusku na Svetskom prvenstvu

RTV pre 8 sati
Na koga će Srbija u osmini finala? Ostala je još jedna dilema

Na koga će Srbija u osmini finala? Ostala je još jedna dilema

Sportske.net pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

OdbojkaSvetsko prvenstvoBrazilArgentinaKinaČeškaFinskaFrancuska

Sport, najnovije vesti »

Zvezdin dvojac otišao na pozajmicu u komšiluk

Zvezdin dvojac otišao na pozajmicu u komšiluk

Danas pre 16 minuta
Liga šampiona: Aleksandar Stanković odigrao svih 90 minuta u ubedljivoj pobedi Briža i polako izlazi iz senke oca Dejana

Liga šampiona: Aleksandar Stanković odigrao svih 90 minuta u ubedljivoj pobedi Briža i polako izlazi iz senke oca Dejana

Danas pre 1 sat
Teniskoj legendi dijagnostikovan rak u najnaprednijoj fazi: „Razgovarao sam sa doktorom i rekao je da je ovo zaista, zaista…

Teniskoj legendi dijagnostikovan rak u najnaprednijoj fazi: „Razgovarao sam sa doktorom i rekao je da je ovo zaista, zaista loše“

Danas pre 1 sat
Zvezda bez srpskog dvojca otputovala na Krit

Zvezda bez srpskog dvojca otputovala na Krit

Danas pre 2 sata
Obradović posle poraza od Panatinaikosa: „Važno je da razumemo šta smo u našoj igri radili dobro, a šta ne“

Obradović posle poraza od Panatinaikosa: „Važno je da razumemo šta smo u našoj igri radili dobro, a šta ne“

Danas pre 2 sata