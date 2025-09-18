Nova senzacija na Svetskom prvenstvu u odbojci: Olimpijski šampioni ispali u grupi, a dalje ide Finska

Neverovatni rezultati dolaze nam na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu u odbojci, gde su veliku senzaciju napravili i srpski odbojkaši, koji su savladali Brazil u poslednjem meču grupne faze i prošli dalje.

Sada je Brazil iznenada dospeo u nezgodnu situaciju da može da ispadne u zavisnosti od ishoda meča Češka - Kina, koji je u toku. Moguću sudbinu Brazila već je doživela Francuska, koja je eliminisana već u grupnoj fazi. Aktuelne olimpijske šampione je savladala Argentina sa 3:2, čime ih je ostavila ispod crte. Senzaciju u ovoj grupi je napravila Finska, koja je sa 3:2 savladala Francusku u drugom kolu. (Telegraf.rs)