Plava četa ponovo udara: Srbija srušila Brazil i juri jedino zlato koje nedostaje

Plava četa ponovo udara: Srbija srušila Brazil i juri jedino zlato koje nedostaje

Od legendarnih stihova iz 1997. do današnjeg Svetskog prvenstva na Filipinima, srpski odbojkaši i dalje pišu istoriju. Pobedom nad večitim rivalom Brazilom bez izgubljenog seta, „plava četa“ obezbedila je osminu finala s prvog mesta u grupi i pokazala da je spremna da napadne jedinu medalju koja fali u bogatoj kolekciji – svetsko zlato

„Čuvajte se te plave čete”, stihovi su koji prate odbojkašku reprezentaciju Srbije od 1997, a te plave čete se i ovih dana mnogi čuvaju na Svetskom prvenstvu. U vreme kada je takozvana „himna odbojkaša” nastala, država koju su predstavljali nosila je drugačije ime, ali pod kod god zastavom, imenom države i himnom da su igrali, odbojkaši su u poslednjih 30 godina doneli brojne medalje – sa Olimpijskih igara, svetskih i evropskih prvenstava, svetske lige. Ovih dana,
