Na protestima u Francuskoj uhapšena 181 osoba

Učestvovalo više od milion ljudi

Tokom protesta širom Francuske danas je uhapšena je 181 osoba, od kojih 31 u Parizu, saopštilo je francusko ministarstvo unutrašnjih poslova. U protestima povodom Dana društvene mobilizacije, prema navodima organizatora – Generalne konfederacije sindikata (CGT), učestvovalo je više od milion ljudi širom zemlje, dok podaci Ministarstva unutrašnjih poslova i Prefekture pariske policije govore da je više od 500 hiljada demonstranata marširalo širom Francuske ovog