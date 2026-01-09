Uhapšeni vlasnici bara u Švajcarskoj u kojem je 40 ljudi poginulo u požaru
Suvlasnik bara, Žak Moreti mogao bi da pobegne iz zemlje, zbog čega je uhapšen, objavili su švajcarski mediji.
Žak Moreti i njegova supruga Džesika, suvlasnici švajcarskog bara u kojem je 40 ljudi poginulo usled požara u novogodišnjoj noći, privedeni su i određen im je pritvor, saopštili su izvori iz policije lokalnim medijima.
U požaru u kafiću „Le Konstelasion“ u Kran-Montani povređeno je 116 ljudi, a mnoge žrtve su bile mlađe od 20 godina.
Među poginulima je i Stefan Ivanović, državljanin Srbije, koji je radio u obezbeđenju bara.
Ranije ove nedelje mediji su objavili da ugostiteljski objekat u poznatom skijalištu pet godina nije prošao bezbednosne provere.
Švajcarsko tužilaštvo je pokrenulo istragu protiv Žaka Moretija i njegove supruge, francuske državljanke, Džesike.
Kao suvlasnici bara, oboje su osumnjičeni za ubistvo iz nehata, telesne povrede i podmetanje požara iz nehata, saopštilo je tužilaštvo u Valeu.
Tužioci su rekli da veruju da je požar izbio kada su ljudi tokom proslave Nove godine podigli boce šampanjca sa pričvršćenim prskalicama, koje su zapalile izolacionu penu na plafonu bara.
U petak je širom Švajcarske održan minut ćutanja u čast žrtvama.
Crkvena zvona su potom zvonila pet minuta.
Vozovi i tramvaji su stali, a aerodrom u Cirihu je nakratko obustavio rad.
U Kran-Montani, lokalni vatrogasci su bili pozdravljeni ovacijama.
