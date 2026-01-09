BBC vesti na srpskom

Uhapšeni vlasnici bara u Švajcarskoj u kojem je 40 ljudi poginulo u požaru

Suvlasnik bara, Žak Moreti mogao bi da pobegne iz zemlje, zbog čega je uhapšen, objavili su švajcarski mediji.

BBC News pre 22 minuta
Ljudi polažu cveće u Valeu, u Švajcarskoj
EPA

Žak Moreti i njegova supruga Džesika, suvlasnici švajcarskog bara u kojem je 40 ljudi poginulo usled požara u novogodišnjoj noći, privedeni su i određen im je pritvor, saopštili su izvori iz policije lokalnim medijima.

U požaru u kafiću „Le Konstelasion“ u Kran-Montani povređeno je 116 ljudi, a mnoge žrtve su bile mlađe od 20 godina.

Među poginulima je i Stefan Ivanović, državljanin Srbije, koji je radio u obezbeđenju bara.

Ranije ove nedelje mediji su objavili da ugostiteljski objekat u poznatom skijalištu pet godina nije prošao bezbednosne provere.

Švajcarsko tužilaštvo je pokrenulo istragu protiv Žaka Moretija i njegove supruge, francuske državljanke, Džesike.

Kao suvlasnici bara, oboje su osumnjičeni za ubistvo iz nehata, telesne povrede i podmetanje požara iz nehata, saopštilo je tužilaštvo u Valeu.

Tužioci su rekli da veruju da je požar izbio kada su ljudi tokom proslave Nove godine podigli boce šampanjca sa pričvršćenim prskalicama, koje su zapalile izolacionu penu na plafonu bara.

U petak je širom Švajcarske održan minut ćutanja u čast žrtvama.

Crkvena zvona su potom zvonila pet minuta.

Vozovi i tramvaji su stali, a aerodrom u Cirihu je nakratko obustavio rad.

U Kran-Montani, lokalni vatrogasci su bili pozdravljeni ovacijama.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 01.09.2026)

BBC News
Rusi poslali moćni 'orešnik' u Lavov, gađali i Kijev

Rusi poslali moćni 'orešnik' u Lavov, gađali i Kijev

BBC News pre 5 sati
Masovni antivladini protesti u Iranu, ajatolah kaže: 'Vandali koji rade za Trampa'

Masovni antivladini protesti u Iranu, ajatolah kaže: 'Vandali koji rade za Trampa'

BBC News pre 3 sata
Šta je ICE u Americi i kakva ovlašćenja imaju agenti da upotrebe silu

Šta je ICE u Americi i kakva ovlašćenja imaju agenti da upotrebe silu

BBC News pre 4 sati
'Realna je pretnja da Amerika napadne Kolumbiju', kaže njen predsednik za BBC

'Realna je pretnja da Amerika napadne Kolumbiju', kaže njen predsednik za BBC

BBC News pre 7 sati
Nebo obojeno u roze: 'Misteriozna' svetlost iznad Birmingema

Nebo obojeno u roze: 'Misteriozna' svetlost iznad Birmingema

BBC News pre 1 sat
BBC News

Povezane vesti »

Završena komemoracija žrtvama požara u baru u Švajcarskoj, preživeli pročitali potresno pismo: "Ono što smo videli te noći…

Završena komemoracija žrtvama požara u baru u Švajcarskoj, preživeli pročitali potresno pismo: "Ono što smo videli te noći, nikada nećemo zaboraviti"

Blic pre 12 minuta
Uhapšeni vlasnici bara u Švajcarskoj u kojem je 40 ljudi poginulo u požaru

Uhapšeni vlasnici bara u Švajcarskoj u kojem je 40 ljudi poginulo u požaru

Danas pre 17 minuta
Uhapšeni vlasnici bara u Švajcarskoj u kojem je 40 ljudi poginulo u požaru

Uhapšeni vlasnici bara u Švajcarskoj u kojem je 40 ljudi poginulo u požaru

Južne vesti pre 17 minuta
Uhapšeni vlasnici bara u Švajcarskoj u kojem je 40 ljudi poginulo u požaru

Uhapšeni vlasnici bara u Švajcarskoj u kojem je 40 ljudi poginulo u požaru

Radio 021 pre 22 minuta
Uhapšeni vlasnici bara u Švajcarskoj u kojem je 40 ljudi poginulo u požaru

Uhapšeni vlasnici bara u Švajcarskoj u kojem je 40 ljudi poginulo u požaru

NIN pre 17 minuta
Vlasniku i menadžeru bara u Kran Montani određen pritvor

Vlasniku i menadžeru bara u Kran Montani određen pritvor

Radio 021 pre 32 minuta
Vlasniku bara Konstelasion u Kran-Montani određen pritvor; Završena komemoracija žrtvama požara

Vlasniku bara Konstelasion u Kran-Montani određen pritvor; Završena komemoracija žrtvama požara

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

požar

Svet, najnovije vesti »

EU odobrila trgovinski sporazum sa Merkosurom posle četvrt veka pregovora Novo

EU odobrila trgovinski sporazum sa Merkosurom posle četvrt veka pregovora Novo

REUC pre 22 minuta
Velika Britanija i Ukrajina potpisale plan sprovođenja Stogodišnjeg partnerstva u razvoju odbrane

Velika Britanija i Ukrajina potpisale plan sprovođenja Stogodišnjeg partnerstva u razvoju odbrane

Beta pre 7 minuta
Ugovor o stogodišnjem partnerstvu Ukrajine i Velike Britanije: Šmihalj i Hili potpisali mapu puta

Ugovor o stogodišnjem partnerstvu Ukrajine i Velike Britanije: Šmihalj i Hili potpisali mapu puta

RTV pre 12 minuta
Uhapšeni vlasnici bara u Švajcarskoj u kojem je 40 ljudi poginulo u požaru

Uhapšeni vlasnici bara u Švajcarskoj u kojem je 40 ljudi poginulo u požaru

BBC News pre 22 minuta
Iran: 13. dan protesta u 16 gradova, pozivi na povratak Pahlavija

Iran: 13. dan protesta u 16 gradova, pozivi na povratak Pahlavija

RTV pre 17 minuta