Privrednici i bankari za godinu dana očekuju inflaciju od 3,7 odsto do 5,0 odsto

Politika pre 1 sat
Privrednici i bankari za godinu dana očekuju inflaciju od 3,7 odsto do 5,0 odsto

Očekuju se stabilna inflaciona kretanja u granicama cilja NBS

Kratkoročna i srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora su, prema rezultatima avgustovske ankete, nastavila da se kreću u granicama cilja-tri plus minus 1,5 odsto, objavila je Narodna banka Srbije (NBS) i navela da su prema rezultatima avgustovske ankete agencije Ninamedija, kratkoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora blago povećana u odnosu na prethodnu anketu i iznose 4,0 odsto. Očekivanja finansijskog sektora dobijena na osnovu
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Rastu inflaciona očekivanja

Rastu inflaciona očekivanja

Danas pre 23 minuta
Kratkoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora povećana na 4%

Kratkoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora povećana na 4%

Ekapija pre 1 sat
Privrednici i bankari za godinu dana očekuju inflaciju od 3,7 odsto do 5 odsto

Privrednici i bankari za godinu dana očekuju inflaciju od 3,7 odsto do 5 odsto

Blic pre 48 minuta
Bankari i privrednici očekuju inflaciju od 5 odsto: Evo šta će to u praksi značiti za građane

Bankari i privrednici očekuju inflaciju od 5 odsto: Evo šta će to u praksi značiti za građane

Mondo pre 1 sat
Privrednici i bankari za godinu dana očekuju inflaciju od 3,7 odsto do 5,0 odsto

Privrednici i bankari za godinu dana očekuju inflaciju od 3,7 odsto do 5,0 odsto

RTV pre 1 sat
Nova upozorenja Inflacija u Srbiji iznad cilja i u narednim godinama banke i privreda u strahu

Nova upozorenja Inflacija u Srbiji iznad cilja i u narednim godinama banke i privreda u strahu

Dnevnik pre 1 sat
Privrednici i bankari u Srbiji očekuju INFLACIJU od 5,0 odsto: Evo šta to TAČNO znači za građane i firme

Privrednici i bankari u Srbiji očekuju INFLACIJU od 5,0 odsto: Evo šta to TAČNO znači za građane i firme

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaInflacijaNarodna Banka Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Biznis.rs: Srbija pregovara sa Rusijom o izgradnji nuklearne elektrane

Biznis.rs: Srbija pregovara sa Rusijom o izgradnji nuklearne elektrane

N1 Info pre 2 minuta
Objavljena konačna rang lista za konkurs IPARD III mera 1, prva rešenja narednih dana

Objavljena konačna rang lista za konkurs IPARD III mera 1, prva rešenja narednih dana

RTV pre 8 minuta
Kad zafali para pred platu: AikBank daje platu unapred, evo kako to funkcioniše

Kad zafali para pred platu: AikBank daje platu unapred, evo kako to funkcioniše

Južne vesti pre 28 minuta
Preokret u monetarnoj politici SAD: Federalne rezerve smanjile ključnu kamatnu stopu

Preokret u monetarnoj politici SAD: Federalne rezerve smanjile ključnu kamatnu stopu

Nedeljnik pre 13 minuta
Pruga od Zemun polja do EXPO kompleksa - Radovi na više tačaka i na trasi i na nadvožnjacima

Pruga od Zemun polja do EXPO kompleksa - Radovi na više tačaka i na trasi i na nadvožnjacima

Ekapija pre 2 minuta