Privrednici i bankari za godinu dana očekuju inflaciju od 3,7 odsto do 5,0 odsto

Očekuju se stabilna inflaciona kretanja u granicama cilja NBS

Kratkoročna i srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora su, prema rezultatima avgustovske ankete, nastavila da se kreću u granicama cilja-tri plus minus 1,5 odsto, objavila je Narodna banka Srbije (NBS) i navela da su prema rezultatima avgustovske ankete agencije Ninamedija, kratkoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora blago povećana u odnosu na prethodnu anketu i iznose 4,0 odsto. Očekivanja finansijskog sektora dobijena na osnovu