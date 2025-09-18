Tramp i Starmer potpisali sporazum o tehnološkim investicijama

Ulaganja u veštačku inteligenciju, kvantno računarstvo i nuklearnu energiju

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp i premijer Velike Britanije Kir Starmer potpisali su danas sporazum o tehnološkim investicijama. Sporazum obuhvata ulaganja u veštačku inteligenciju, kvantno računarstvo i nuklearnu energiju, a zvaničnici očekuju da donese hiljade radnih mesta i milijarde dolara investicija, preneo je AP. Pored potpisivanja sporazuma, lideri su razgovarali o trgovini, carinama na čelik i geopolitici, uključujući situaciju u