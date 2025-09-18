Tramp i Starmer potpisali sporazum o tehnološkim investicijama

Politika pre 2 sata
Tramp i Starmer potpisali sporazum o tehnološkim investicijama

Ulaganja u veštačku inteligenciju, kvantno računarstvo i nuklearnu energiju

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp i premijer Velike Britanije Kir Starmer potpisali su danas sporazum o tehnološkim investicijama. Sporazum obuhvata ulaganja u veštačku inteligenciju, kvantno računarstvo i nuklearnu energiju, a zvaničnici očekuju da donese hiljade radnih mesta i milijarde dolara investicija, preneo je AP. Pored potpisivanja sporazuma, lideri su razgovarali o trgovini, carinama na čelik i geopolitici, uključujući situaciju u
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Starmer i Tramp potpisali veliki sporazum o tehnološkom partnerstvu

Starmer i Tramp potpisali veliki sporazum o tehnološkom partnerstvu

N1 Info pre 1 sat
Tramp i Starmer potpisali tehnološki sporazum

Tramp i Starmer potpisali tehnološki sporazum

Nova pre 1 sat
Tramp i Starmer potpisali tehnološki sporazum

Tramp i Starmer potpisali tehnološki sporazum

Beta pre 2 sata
"Putin me je izneverio, ubija mnogo ljudi": Tramp najavio veliki pritisak na predsednika Rusije: "Moraće da odustane od tog…

"Putin me je izneverio, ubija mnogo ljudi": Tramp najavio veliki pritisak na predsednika Rusije: "Moraće da odustane od tog rata"

Blic pre 1 sat
Tramp i Starmer potpisali tehnološki sporazum

Tramp i Starmer potpisali tehnološki sporazum

Radio sto plus pre 2 sata
Prva dama SAD se topila u društvu mališana, ovakvu je nismo videli: Kejt Midlton i Melanija Tramp uživale u danu sa mladim…

Prva dama SAD se topila u društvu mališana, ovakvu je nismo videli: Kejt Midlton i Melanija Tramp uživale u danu sa mladim izviđačima

Kurir pre 3 sata
Hiljade radnih mesta i milijarde dolara investicija za Veliku Britaniju! Tramp i Starmer potpisali sporazum o tehnološkim…

Hiljade radnih mesta i milijarde dolara investicija za Veliku Britaniju! Tramp i Starmer potpisali sporazum o tehnološkim investicijama: Evo koje su ključne oblasti saradnje

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Velika BritanijaDonald TrampDolar

Svet, najnovije vesti »

Može li Venecuela sa svojim borbenim avionima da ugrozi američku mornaricu?

Može li Venecuela sa svojim borbenim avionima da ugrozi američku mornaricu?

Danas pre 32 minuta
Putin: 700.000 ruskih vojnika na ukrajinskom frontu

Putin: 700.000 ruskih vojnika na ukrajinskom frontu

Danas pre 1 sat
Automobil pokosio dečaka (10): Užas na Novom Beogradu: Dete oboreno na pešačkom prelazu dok je vozilo bicikl (foto/video)

Automobil pokosio dečaka (10): Užas na Novom Beogradu: Dete oboreno na pešačkom prelazu dok je vozilo bicikl (foto/video)

Blic pre 7 minuta
Evropa menja kurs prema Izraelu: Trgovinski sporazumi blokirani, Nemačka zaustavila izvoz oružja

Evropa menja kurs prema Izraelu: Trgovinski sporazumi blokirani, Nemačka zaustavila izvoz oružja

Nova pre 17 minuta
Smrtno ozbiljna šala: Suspenzija Jimmy Kimmela i sloboda govora u Americi

Smrtno ozbiljna šala: Suspenzija Jimmy Kimmela i sloboda govora u Americi

Blic pre 37 minuta