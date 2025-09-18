Tramp i Starmer potpisali tehnološki sporazum

Beta pre 46 minuta

Poslednjeg dana svoje zvanične posete Velikoj Britaniji predsednik SAD Donald Tramp se danas sastao s britanskim premijerom Kirom Starmerom i potpisali su veliki sporazum o tehnološkim investicijama.

Sporazum će doneti hiljade radnih mesta i milijarde investicija u veštačku inteligenciju, kvantno računarstvo i nuklearnu energiju.

Starmer je na početku sastanka na zvaničnom seoskom imanju briotanskih prenmijera u Čekersu, 70 kilometara od Londona, rekao da su tokom Trampove posete njihove dve države "obnovile specijale odnose za novu eru".

"Preduizmamo naredni logičan korak istorijskim sporazumom o partnerstvima u nauci i tehnolitiji", rekao je Tramp na ceremoniji potpisivanja sa britanskim premijerom.

Očekuje se i da će Tramp i Starmer razgovarati o američkim carinama na čelik i o međunarodnim temama o kojima se ne slažu, uključujući ratove u Ukrajini i Pojasu Gaze.

Juče su Trampa i njegovu suprugu Melaniju Kralj Čarls Treći i Kraljica Kamila ugostili u dvorcu Vindzor, uz grandiozan protokol.

Osim Trampa, do sada nijedan svetski lider nije imao čast da dok je na dužnosti bude dvaput pozvan u zvaničnu posetu Verlikoj Britaniji. Tramp je u prvoj državnoj poseti tamo bio 2019. za vreme prvog mandata, a dočekala ga je sada pokojna kraljica Elizabeta Druga.

(Beta, 18.09.2025)