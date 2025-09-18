"Putin me je izneverio, ubija mnogo ljudi": Tramp najavio veliki pritisak na predsednika Rusije: "Moraće da odustane od tog rata"

Lider SAD Donald Tramp sastao se sa britanskim premijerom Kirom Starmerom, a cilj njihov susreta je da se druga državna poseta američkog predsednika usmeri na globalna pitanja.

Tramp i Starmer su na sastanku potpisali sporazum o tehnološkom partnerstvu za jačanje saradnje u oblasti veštačke inteligencije, kvantnog računarstva i nuklearne energije. Njih dvojica su nakon sastanka održali konferenciju za medije, a na pomen rata u Ukrajini Starmer je rekao da "sarađuju kako bi zaustavili ubijanje" u toj zemlji. Britanski premijer je usput otkrio i da su "danas razgovarali o tome kako možemo da izgradimo našu odbranu, dodatno podržimo Ukrajinu