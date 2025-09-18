Odbojkaši Irana čekaju rasplet u grupi H na Svetskom prvenstvu

Odbojkaška reprezentacija Irana plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je pobedila Filipine rezultatom 3:2, po setovima 21:25, 25:21, 17:25, 25:23, 22:20 u meču poslednjeg, trećeg kola grupe A.

Najefikasniji u selekciji Irana bili su Hosein Porija i Ali Hadžipur, koji su zabeležili po 22 poena. U reprezentaciji Filipina najbolji je bio Brajan Bagunas sa 22 poena. Selekcija Tunisa je ranije danas u prvom meču trećeg kola grupe A savladala Egipat 3:0, po setovima 25:19, 25:18, 25:22. Tunis je osvojio prvo mesto na tabeli grupe A sa šest bodova, dok je Iran drugi sa pet. Ove dve selekcije su izborile plasman u osminu finala Svetskog prvenstva. Filipini su